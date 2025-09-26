В Госдуме одобрили штрафы за неготовность к отопительному сезону

164

В Госдуме в первом чтении одобрили законопроект о введении административной ответственности за неустранение нарушений при подготовке к отопительному периоду. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Новые правила дополнят Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) и коснутся теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями. Если они не устранят проблемы и не смогут подготовиться к зимнему отопительному сезону, им грозят штрафы от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 5 до 10 тысяч рублей для юридических, пишет Лента.

Аналогичные штрафы предусмотрены и для муниципалитетов, а также для потребителей тепловой энергии, управляющих компаний (УК) и товариществ собственников жилья. Для граждан штрафы составляют 500 рублей или предупреждение.

Депутаты, включая Светлану Разворотневу и Нину Останину, отметили, что размер штрафов для теплоснабжающих организаций слишком низкий. «Проще откупиться этим штрафом, чем организовывать теплоснабжение», — отметила Останина на пленарном заседании, посвященном рассмотрению законопроекта.