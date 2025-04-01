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В Госдуме объяснили массовые сбои в Рунете

1 апреля 2025 10:00
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В Госдуме объяснили массовые сбои в Рунете

Проблемы с массовыми сбоями в Рунете могут быть связаны с использованием зарубежных хостинг-провайдеров, в свою очередь, они не несут ответственность за работу сервисов и сохранность данных на своих платформах. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.

«Это связано, прежде всего, с тем, что сервисы используют иностранные хостинг-провайдеры. Мы на территории Российской Федерации в Рунете создали некую собственную экосистему, которая содержит в себе и элементы противодействия для DDoS-атак», — заявил Немкин. Его слова передает РИА Новости

По его словам, компании, выбравшие зарубежные хостинги, часто оказываются за пределами действия этих защитных механизмов и сталкиваются с рисками. Антон Немкин отметил, что за последние три года появилась практика, при которой иностранные провайдеры не берут на себя обязательства по обеспечению безопасности хранения данных. В связи с этим депутат предложил перейти на использование услуг российских хостинг-провайдеров. По его словам, подобное позволит строить правовые отношения, четко распределять области ответственности и применять национальные меры противодействия угрозам.

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