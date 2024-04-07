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В Госдуме объяснили, что делать при получении повестки в отпуске

7 апреля 2024 11:46
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В Госдуме объяснили, что делать при получении повестки в отпуске

В Государственной думе дали разъяснения по поводу ситуации, когда электронная повестка приходит во время отпуска.

Чтобы не возникали вопросы у ответственных ведомств, отпускнику нужно уведомить военкомат об отсутствии возможности прийти по повестке и сообщить дату прибытия в этом же уведомлении, передает РИА Новости.

Этих действий будет достаточно для того, чтобы "не срываться из отпуска", пояснили в Госдуме.

Рассылка электронных повесток в весенний призыв 2024 года пройдет в тестовом режиме. До тех пор, пока не заработает реестр военнообязанных, основной остается бумажная повестка. Таким образом, в призывники этой весной могут получить сразу две повестки – бумажную и электронную.

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