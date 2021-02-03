В Госдуме нашли способ повышения пособия для матерей

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В Госдуме предложили учитывать весь доход, полученный женщиной официально, для начисления пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. С данной инициативой выступила депутат Светлана Бессараб, пишет ФедералПресс.

«Если женщина трудилась у двоих и более работодателей и каждый за неё перечислял страховые взносы, сегодня нет оснований отказывать ей в получении ежемесячного пособия от всех выплат, с учетом максимального размера такого пособия. В отношении матерей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, это будет справедливое и долгожданное решение», – заявила депутат.

Она заявила, что такая мера поможет повысить уровень пособия. Светлана Бессараб также отметила, что данный законопроект внесут в Госдуму, если его поддержут в Минтруде, передает «Парламентская газета».