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В Госдуме хотят запретить трудовым мигрантам оформлять ВНЖ и гражданство

26 ноября 2024 09:19
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В Госдуме хотят запретить трудовым мигрантам оформлять ВНЖ и гражданство

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» планируют внести в ГД законопроект о запрете на выдачу гражданства России и оформления вида на жительство (ВНЖ) для трудовых мигрантов, которые привлекаются в рамках организованного набора. Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту. 

«Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке. Информацию передает РИА Новости. 

В проекте федерального закона уточняется понятие «организованный набор». Оно определяется как система мер, направленных на организацию привлечения иностранных граждан для работы в России. Подобное регулируется действующим федеральным законодательством, другими законами и международными соглашениями.

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