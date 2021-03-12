В глубине озера Байкал появится телескоп

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Самый крупный в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD – уникальная "меганаучная" установка, необходимая для исследований Вселенной и создания новой астрономии и астрофизики, будет запущен сегодня на Байкале.

Этот телескоп даст ученым беспрецедентные возможности для проведения геофизических, гидрологических и лимнологических исследований, изучения эволюции галактик и Вселенной, отмечается в сообщении пресс-службы министерства науки и высшего образования РФ.

Новый телескоп даст ученым возможности, которых нет у огромных наземных обсерваторий и их "коллег", размещенных в космосе, передает Радио Маяк.