В ГД рассказали о возможных ограничениях на алкомаркеты в жилых районах

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Власти страны в настоящее время вырабатывают критерии для понятия "алкомаркет", это позволит регулировать их размещение, сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Она пояснила, что граждане жалуются на засилье таких магазинов и их доступность для детей.

"Этих магазинов не должно быть так много. Они не должны быть на пути ребенка в школу", – подчеркнула ТАСС Буцкая.

По ее словам, депутаты попросили Минпромторг РФ доработать определение алкомаркета, чтобы потом отдельно прописать особенности их работы.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко заявил, что количество алкомаркетов в российских городах необходимо сокращать, должно быть не более одного магазина на 5 тысяч жителей.