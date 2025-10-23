В ГД предложили ограничить международную связь на стационарных телефонах

108

Председатель комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский 23 октября предложил рассмотреть возможность ограничения международной связи на стационарных телефонах в целях борьбы с телефонным мошенничеством. Об этом он заявил на совместном заседании Совета по развитию цифровой экономики и Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации.

Депутат отметил, что мошеннические звонки, ранее происходившие через мессенджеры, теперь переместились на стационарную связь.

«И вот там надо выключать международные звонки. И об этом говорят правоохранители, потому что самые уязвимые люди — это пенсионеры. Они дозваниваются домой, а затем могут продолжить общение по сценарию, переключившись на сотовую связь. Но в принципе, я думаю, что нужно идти по тому же пути и отключать международные звонки, а для тех, кому это нужно, сделать удобный механизм для снятия этой возможности», — приводит его слова ТАСС.

Он также подчеркнул важность регулирования деятельности виртуальных телефонных станций, которые позволяют злоумышленникам арендовать номера с городскими кодами и выдавать себя за официальные службы, пишут "Известия".

«Эти возможности нужно ограничивать», — добавил парламентарий.