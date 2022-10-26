В ГД предложили не призывать по частичной мобилизации неслуживших россиян

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В Госдуме предложили освободить от призыва по частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, соответствующий законопроект с поправками в закон о мобилизации внес депутат Госдумы Михаил Матвеев.

"Призыву на военную службу по частичной мобилизации не подлежат граждане, не проходившие военную службу", — указывается в документе.

Кроме того, депутат внес в Госдуму второй законопроект, предлагающий освободить от службы по частичной мобилизации граждан, имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук, пишет РИА Новости.