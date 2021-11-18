В этом году Кремлевской елки не будет

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Традиционное детское новогоднее представление в Государственном Кремлёвском дворце в этом году проводиться не будет в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, но будет показала новогодняя сказка по телевидению. Об этом сообщила пресс-секретарь управления делами президента Елена Крылова.

Она уточнила, что будет создана телеверсия традиционной новогодней сказки, которая будет транслироваться в канун Нового года на детском телеканале "Карусель". Запись спектакля также будет проходить без зрителей, передает Радио Маяк