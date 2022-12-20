В Думе объяснили значение законопроекта о запрете удаленной работы

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Новый законопроект о запрете россиянам, которые уехали из страны, работать удаленно предназначен для обеспечения безопасности. Также он может коснуться таких областей, как транспорт и финансы, сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.

Парламентарий пояснил, что, например, сотрудники банков имеют доступ к данным клиентов. Поэтому небезопасно, если подобные люди будут находиться за рубежом.

По словам Исаева, законопроект вносит поправки в Трудовой кодекс, поэтому его будут обсуждать с представителями профсоюзов и работодателями, пишет агентство "Интерфакс".

Напомним, первым о новом законопроекте рассказал сенатор Андрей Клишас. Тогда он заявил, что запрет будет касаться государственных чиновников, сотрудников некоторых транспортных отраслей и сферы информационной безопасности.