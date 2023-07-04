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В бюджете 2024 года хотят на 10% сократить все незащищенные статьи расходов

4 июля 2023 09:28
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В бюджете следующего года следует на десять процентов сократить все незащищенные статьи расходов

В бюджете следующего года следует на десять процентов сократить все незащищенные статьи расходов, а высвободившиеся средства перераспределить. С таким предложением на прошлой неделе на заседании правкомиссии по бюджетным проектировкам выступил министр финансов Антон Силуановпишут «Ведомости».

Источники издания, знакомые с ходом дискуссии, утверждают, что его участники отреагировали в основном негативно, хотя и не стали спорить с необходимостью оптимизации расходов. Оппоненты главы Минфина хотели бы разрешения для ведомств самостоятельно определять, какие расходы носят приоритетный характер, а от каких можно отказаться.

Силуанов объяснил необходимость сокращения растущим разрывом между доходами и расходами бюджета. Альтернативой могло бы стать наращивание заимствований, но резко против него выступил представитель Центробанка. Он указал, что в таком случае коммерческие компании будут ограничены в доступе к кредитам, что создаст перекос в пользу госсектора.

Один из собеседников заметил, что министр в своем выступлении не учитывал предполагаемый рост ВВП России, динамику доходов и новые реалии, связанные с курсом рубля. Однако другой источник, близкий к правительству, объяснил, что Силуанов ориентируется на свежие оценки состояния российской экономики. При этом он подчеркнул, что глава Минфина рассуждал даже без учета новых трат, которых требует президент России Владимир Путин.

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