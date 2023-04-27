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В аэропортах Москвы в четверг, 27 апреля, произошла массовая отмена и задержка рейсов

27 апреля 2023 09:19
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В аэропортах Москвы в четверг, 27 апреля, произошла массовая отмена и задержка рейсов

В аэропортах Москвы в четверг, 27 апреля, произошла массовая отмена и задержка рейсов — вылет 20 лайнеров произошел не по расписанию. Об этом сообщается на сайте онлайн-сервиса для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Согласно опубликованной информации, в аэропорту Внуково задержаны два рейса, отменено — семь, в Домодедово изменено время вылета шести самолетов, два были отменены. В Шереметьево задержали отправление еще трех воздушных судов. Данных о сбоях в расписании в Жуковском нет, пишет Лента.

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