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В 2024 году российский рынок мерча вырос на 15-20%

26 декабря 2024 11:57
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В 2024 году российский рынок мерча вырос на 15-20%

По данным российской производственной компании оригинального мерча и бизнес-подарков Portobello, российский рынок мерча в 2024 году продемонстрировал устойчивый рост, увеличившись в объеме на 15-20% по сравнению с 2023 годом. Этот позитивный тренд стал результатом сочетания нескольких факторов, которые отражают как общие макроэкономические и социальные изменения, так и особенности развития сегмента:

  1. Возросший интерес к персонализированным товарам тесно связан с ростом популярности мерча. Мерч стал способом выразить свою индивидуальность и продемонстрировать принадлежность к определенному сообществу.
  2. Стремительное развитие e-commerce значительно повысило доступность мерча для покупателей, сделав процесс покупки более простым и удобным. 
  3. Компании всё чаще включают бизнес-подарки в свои маркетинговые стратегии, используя его как эффективный инструмент для повышения узнаваемости бренда и укрепления лояльности сотрудников компании. 
  4. Технологический прогресс в области печати, включая внедрение вышивки и шелкографии, а также 3D-визуализация объектов в дизайне позволяет создавать более качественный и визуально привлекательный мерч, который соответствует растущим требованиям потребителей.

В структуре спроса на рынке мерча в 2024 году прослеживаются четкие тенденции. Одежда, включая футболки, худи и бейсболки, сохраняет лидирующие позиции благодаря своей практичности, универсальности и высокому потенциалу для брендирования. Растет популярность посуды с персонализированным дизайном – кружки, термостаканы и ланч-боксы становятся востребованными как среди индивидуальных потребителей, так и в корпоративном сегменте. Подарочные наборы, сочетающие в себе различные виды продукции, также демонстрируют высокий спрос, особенно в период праздников. Отдельного внимания заслуживает тенденция к коллаборациям между брендами. 

«Мы в Portobello оцениваем 2024 год как год устойчивого роста и трансформации рынка мерча. Наши данные свидетельствуют о росте оборота на 15–20% по сравнению с 2023 годом, который был отмечен увеличением на 35%, — комментирует Владимир Мазур, генеральный директор Portobello. — Несмотря на то, что темпы роста несколько снижаются по сравнению с предыдущим годом, это обусловлено общей стабилизацией рынка после периода бурного развития и говорит о переходе к более зрелой фазе. То, что рынок демонстрирует накопленный рост, совокупно увеличиваясь из года в год, усиливает нашу уверенность в большом потенциале сегмента. К тому же, тенденции на рынке подтверждают нашу стратегию, направленную на индивидуальный подход к каждому клиенту и постоянное внедрение новых технологий».

В целом, данный рынок в России продолжает активно развиваться, и эксперты прогнозируют дальнейший рост в ближайшие годы. Ключевыми драйверами этого роста будут новые технологии, креативные идеи, ориентированные на персонализацию и индивидуальность, а также растущий спрос на мерч как со стороны бизнеса, так и со стороны потребителей.

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