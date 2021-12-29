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Минпромторг ожидает, что в 2022 году цены на автомобили будут расти, но не так быстро, как в 2021 году. Об этом заявил глава министерства Денис Мантуров. Ранее в декабре глава Минпромторга оценивал рост цен на автомобили российского производства в 2021 году на уровне 5-8%, на импортные – до 20%.

По данным Росстата, по состоянию на 22 декабря новые легковые автомобили отечественных марок с начала года подорожали на 19%, иностранных – на 14,3%. По оценкам "Автостата", рекомендованные

розничные цены на машины с начала года выросли в РФ в среднем на 23%.

Около 20 млрд рублей может быть направлено на программы господдержки спроса в автопроме в 2022 году, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, сообщает Радио Маяк.