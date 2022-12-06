В 2022 году на столичном заводе «Москвич» соберут 200 электромобилей.

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Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в 2023-м планируется выпустить 10 тысяч машин. «На них будет спрос, они точно будут популярны», — надеется заммэра. Кроме того, в начале следующего года будет объявлен конкурс на покупку тысячи электробусов, общая сумма контракта составляет 70 миллиардов рублей. Столичные власти считают, что за 8-10 лет все машины городского наземного транспорта получится заменить на электрические за некоторыми исключениями.

С 1998 года московским заводом владела французская Renault. В марте 2022-го компания объявила об уходе с российского рынка, после чего предприятие стало собственностью московских властей. Полностью российские автомобили на заводе начнут выпускать в 2025 году.

Ожидается, что в 2023 году предприятие выпустит минимум 50 тысяч машин, а в 2024 году — 100 тысяч. Число электрокаров составит 10 и 20 тысяч автомобилей соответственно, пишет Лента.