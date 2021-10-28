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Утвержден новый порядок регистрации радиоэлектронных средств

28 октября 2021 12:18
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Утвержден новый порядок регистрации радиоэлектронных средств

Минцифры России сообщает об изменении правил регистрации радиоэлектронных средств связи. С 1 марта 2022 года при продлении разрешения на использование частот реестровая запись о зарегистрированном радиоэлектронном средстве (РЭС) будет продлеваться автоматически.

Новый порядок регистрации входит в План мероприятий реализации мер стимулирования инвестиционной активности операторов для развития сетей связи на основе передовых технологий, который утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко.

«В июле президиум Правкомиссии по цифровому развитию утвердил меры стимулирования инвестиционной активности операторов. К началу 2023 года Минцифры совместно с другими ведомствами должны реализовать 11 мероприятий, которые обеспечат рынку выгодные условия участия в развитии информационной инфраструктуры. Сейчас Правительство определило правила взаимодействия операторов с контролирующими органами. Новый механизм минимизирует бюрократические процедуры и позволяет бизнесу сконцентрироваться на качестве реализуемых проектов», — сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Условия регистрации определены в Постановлении № 1800 «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств», принятом Правительством Российской Федерации 20 октября 2021 года. Документ вступит в силу 1 марта 2022 года.

«Сейчас операторы мобильной связи и другие гражданские правообладатели, использующие радиочастотный спектр, продлевают разрешения Роскомнадзора на использование частот, а затем снова обращаются в Роскомнадзор за получением свидетельства о регистрации РЭС. После истечения срока действия разрешения необходимо проходить эти две процедуры заново. Теперь же пользователю достаточно будет сделать в заявлении на продление срока действия разрешения соответствующую пометку, и свидетельство о регистрации РЭС будет продлено автоматически на тот же срок», — уточнил директор департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Дмитрий Тур.

Правила избавят пользователей от прохождения дополнительной административной процедуры. В первую очередь это ощутят операторы крупных сетей, которые сейчас сталкиваются с необходимостью получать десятки свидетельств о регистрации РЭС

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