ущерб от киберпреступлений в РФ составляет сотни миллиардов рублей

97

Ущерб от киберпреступлений в России достигает сотен миллиардов рублей. Об этом заявил генпрокурор РФ Александр Гуцан на заседании Координационного совета генеральных прокуроров (КСГП) стран СНГ.

Он отметил, что четверть из этих сумм составляют денежные средства, похищенные у россиян.

"За последние 5 лет удельный вес киберпреступлений в России достиг 40% от всех [видов преступлений], поставленных на учет​​​. В прошлом году их число превысило 765 тысяч", – сказал Гуцан.

Он также подчеркнул, что наиболее уязвимыми жертвами мошенников остаются пенсионеры и несовершеннолетние.

"[Преступниками] широко применяются методы социальной инженерии, анонимные средства коммуникации и финансовых транзакций. Большинство деяний носят организованный трансграничный характер, что усложняет их пресечение", – добавил Гуцан.

Он констатировал, что подобные условия привели к выработке в России эффективных защитных мер и на законодательном уровне, и в области правоприменения, пишет Смотрим.