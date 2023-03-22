Упрощен порядок размещения летних кафе

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В России расширен список объектов, для размещения которых предпринимателям не нужно оформлять права на земельные участки. Соответствующее постановление подписано в правительстве РФ.

В перечень включены веранды для уличных кафе. Владельцы заведений смогут без дополнительных процедур оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, если эта земля находится в государственной или муниципальной собственности и ранее не была предоставлена под другие цели.

Также в список теперь включены площадки для размещения строительной техники и материалов, необходимых для текущего или капитального ремонта зданий, пишет Смотрим.