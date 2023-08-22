Uniqlo прекратила весь бизнес в России

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Uniqlo отказалась от аренды помещений для всех своих российских магазинов, сообщил один из партнеров японской компании «Ведомостям». Владельцы торговых центров подтвердили информацию.

Многие площади магазинов уже заняли другие бренды: в «Атриуме» и «Европолисе» — Lime, в «Афимолл-сити», «Европейском», «Форт Отрадное» и на Новом Арбате — Gloria Jeans, в «Авиапарках», «Мегах» — Just Clothes. Представитель «Метрополис» сообщил, что Uniqlo не арендует помещения с 1 июня.

По данным главы ритейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, японская компания разорвала все контракты на аренду со всеми штрафными санкциями, уволила весь персонал, выплатив им по 11 окладов. Японские менеджеры переведены в другие страны.

ООО «Юникло рус» прекратило любую деятельность, но оно не будет ликвидировано, рассказал «Ведомостям» один из партнеров. По его словам, Uniqlo рассчитывает в будущем возобновить деятельность.

Uniqlo объявила о временной приостановке работы своих магазинов в России после ввода войск на Украину. До марта 2022 года под брендом Uniqlo в стране работало 50 точек, на конец января 2023 года их осталось 27, которые были временно закрыты, пишет Коммерсантъ.