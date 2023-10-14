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Умышленное уничтожение грибов из Красной книги грозит многолетним заключением

14 октября 2023 12:58
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Умышленное уничтожение грибов из Красной книги грозит многолетним заключением

Вступивший в силу в октябре закон оговаривает серьезные наказания для лиц, совершивших умышленное уничтожение и нанесение вреда растениям и грибам, внесенным в Красную книгу России.

Закон предусматривает тюремные сроки до четырех лет и штрафы до одного миллиона рублей за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу таких видов.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, Вадим Виноградов, подчеркнул в интервью ТАСС, что срок наказания может вырасти до шести лет, а размер штрафа — до двух миллионов рублей, если действия совершаются с использованием служебного положения или сопровождаются публичной демонстрацией в интернете.

Если преступление совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, срок лишения свободы может достигать девяти лет. Эксперт подчеркнул важность умысла при рассмотрении каждого случая и отметил, что случайные действия — например, сбор краснокнижного гриба по ошибке — вряд ли подвергнутся уголовному преследованию.

Перечень видов, запрещенных для сбора, утверждается правительством РФ. Ранее в этом году было предложено расширить список, включив в него такие виды, как гриб рядовку мацукатэ, женьшень настоящий и родиолу розовую (за исключением регионов, где она широко распространена – это Алтайский и Красноярский край, Республика Тыва и Магаданская область), пишет Смотрим.

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