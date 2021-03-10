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Умерла композитор и пианистка Людмила Лядова

10 марта 2021 11:27
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Умерла композитор и пианистка Людмила Лядова

Народная артистка РСФСР Людмила Лядова скончалась в больнице в Москве, сообщила в среду, 10 марта, ее бывший администратор Галина Горбенко.

«Людмила Алексеевна скончалась», — приводит ее слова «РИА Новости».

Лядова оказалась в больнице 27 февраля. 95-летнюю пианистку госпитализировали с 75-процентным поражением легких.

На следующий день ее состояние ухудшилось, артистку перевели в реанимацию. Лядова сообщила помощнику, что врачи просто «перестраховались». Состояние пианистки поддерживалось кислородной маской.

1 марта помощник Лядовой Виталий Мирошников рассказал, что что состояние пианистки улучшилось, к ней вернулся аппетит.

Композитор, пианистка и певица Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию. С 1946 по 1951 год пела в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие, пишут Известия.

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