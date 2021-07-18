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Умер второй ребенок, которого 18-летняя девушка сбила на переходе в Москве

18 июля 2021 12:05
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Умер второй ребенок, которого 18-летняя девушка сбила на переходе в Москве

Второй ребенок, которого на пешеходном переходе в пятницу сбила «Мазда», скончался в больнице, – сообщили в столичном управлении ГИБДД. Произошедшая трагедия уже вызвала большой резонанс. 18-летняя девушка на легковом автомобиле сбила в Солнцеве на пешеходном переходе троих детей.

Сопровождавшие их взрослые не пострадали. Мальчики 5 и 3 лет скончались в больнице. А 9-месячный малыш сейчас в тяжелом состоянии.

Виновница аварии активно вела Инстаграм, иногда размещала видео прямо за рулем. Она не скандальный блогер, не представитель «золотой молодежи», но ее автомобиль по каким-то причинам не остановился перед пешеходным переходом. Возбуждено уголовное дело.

В субботу Никулинский районный суд отправил девушку под домашний арест, на два месяца. Правда, заседание состоялось до того, как стало известно, что от травм умер второй ребенок. Студентке грозит до пяти лет лишения свободы, пишет Радио Маяк.

Теги: ДТП ДТП с детьми смертельное ДТП

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