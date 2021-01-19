Умер телеведущий Игорь Выхухолев

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Сегодня стало известно о смерти журналиста Игоря Выхухолева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь телеведущего, Марию. Журналист скончался в возрасте 66 лет из-за проблем с сердцем.

Наибольшую известность Выхухолев получил как ведущий программы «Время». Он выходил в эфир передачи с 1992 по 1996 год. Перед этим журналист поработал редактором «Времени».

Вместе с тем, журналист успел поработать в агентстве печати, попробовать себя в качестве комментатора. В 2005 году Выхухолев стал шеф-редактором утреннего и ночного вещания Первого канала, а в 2006 перешел на ВГТРК, пишет anews.com.