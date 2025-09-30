Я нашел ошибку
Главные новости:
Правительство Самарской области возглавит заместитель губернатора
В Самаре ожидают неблагоприятные метеоусловия
Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог
В Самаре ограничат движение грузовиков на время спортивного форума
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак
запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года
«Серебряная лига»: пенсионеры Приволжья могут проверить свои финансовые знания
Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка Оксаны Стоговой
Умер сыгравший в фильме «Три плюс два» актер Геннадий Нилов

30 сентября 2025 19:23
163
Умер сыгравший в фильме «Три плюс два» актер Геннадий Нилов

В Санкт-Петербурге 29 сентября умер актер Геннадий Нилов, сыгравший в фильме «Три плюс два». Ему было 88 лет. Прощание состоится 1 октября в центральном зале городской ритуальной службы. Похороны пройдут в Приозерске, пишет Коммерсантъ. 

«В его послужном списке немало ролей, но всей стране он сразу полюбился красивым и строгим физиком из фильма "Три плюс два". Таким его и запомним. Красивым, скромным, достойным», — написала телеведущая Ника Стрижак в своем Telegram-канале.

Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в городе Луга Ленинградской области. В 1959 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. После окончания вуза был принят в штат киностудии «Ленфильм», где проработал более 30 лет.

