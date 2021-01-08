Умер создатель Natura Siberica и "Рецептов бабушки Агафьи" Трубников

136

Создатель брендов Natura Siberica и "Рецепты бабушки Агафьи" Андрей Трубников умер на 62-м году жизни, пишет РБК со ссылкой на его пресс-секретаря.

По сведениям издания, бизнесмен скончался накануне в своем доме в Подмосковье. О причинах его смерти пока не сообщается.

Трубников запустил бренд "Рецепты бабушки Агафьи" в 2002 году, а в 2008-м — марку Natura Siberica.

Первый магазин Natura Siberica открылся в Москве в 2012 году. Позже продукция стала продаваться в Европе, пишет РИА Новости.