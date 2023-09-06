Умер режиссер и мультипликатор Константин Арефьев

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Российский и советский актер, режиссер Константин Арефьев умер в возрасте 59 лет 4 сентября. Об этом сообщила пресс-служба киностудии «Союзмультфильм».

«На 60-м году жизни не стало Константина Арефьева — талантливого мастера на все руки киностудии «Союзмультфильм». <...> Это был разносторонний, энергичный человек», — говорится в сообщении Telegram-канала киностудии.

«Союзмультфильм» также выразил соболезнования друзьям и близким режиссера.

Константин Арефьев в разное время работал актером, режиссером, монтажером, аниматором и художником. В роли режиссера создал мультфильмы «Крылья для друга», «Иван-Хуан», «Рыбак и его душа».

Также участвовал в оформлении каналов ОРТ, РТР и ТВЦ, работал над созданием клипов и рекламных роликов.

Кроме того, Арефьев снимался в сериале «Пасечник» (2012–2015) и коротком метре «Психическая атака на Советы» (1991) режиссера Дмитрия Фролова, пишут "Известия".