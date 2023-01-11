Умер актер из "Ликвидации" Михаил Дроботов

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6 января скончался советский и украинский актер театра, кино и ТВ и театральный режиссер Михаил Дроботов. Об этом сообщается в социальных сетях.

Михаил Капитонович Дроботов родился 19 августа 1958 года. Окончил Харьковский государственный университет искусств имени Котляревского. Служил в Русском драматическом театре имени Горького в Астане. С конца 80-х - актер Одесского русского драматического театра имени Иванова, режиссер одесского Театра на Чайной.

Дроботов снимался в российских, украинских и совместных российско-украинских проектах, среди них - "Сонька Золотая Ручка", "Ликвидация", "Шулер", "Пляж", "Маэстро", другие, пишет РГ.