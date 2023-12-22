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Умер актер фильма "Географ глобус пропил" Сергей Пепеляев

22 декабря 2023 09:43
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Умер актер фильма "Географ глобус пропил" Сергей Пепеляев

Российский актер Сергей Пепеляев скончался в 32 года.

"Скоропостижно скончался актер Тольяттинского драматического театра "Колесо" Сергей Пепеляев. Коллектив театра "Колесо" выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его", – говорится на сайте театра.

Отмечается, что практически вся творческая жизнь Сергея Пепеляева была связана с родной Пермью, где он играл в театре "У Моста". Актер стал артистом театра "Колесо" в начале текущего сезона. Внезапная болезнь не позволила ему продолжить репетиции спектакля "Без солнца".

Роль Сергея Пепеляева в кинокартине "Географ глобус пропил" была его единственной в кино, пишет Смотрим.

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