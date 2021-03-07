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Улучшить жилищные условия с помощью маткапитала станет проще

7 марта 2021 12:47
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Улучшить жилищные условия с помощью маткапитала станет проще

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении процедуры использования материнского капитала для улучшения жилищных условий. Соответствующий документ опубликован в воскресенье, 7 марта, на сайте правительства РФ.

В соответствии с изменениями, россиянам теперь не нужно предоставлять в Пенсионный фонд документы о выполненных работах по улучшению жилищных условий. Для компенсации затрат на строительство или реконструкцию будет достаточно выписки из Росреестра о том, что земельный участок и построенный на нем дом находится в собственности гражданина.

В пресс-службе кабинета министров напомнили, что сертификаты на маткапитал с 15 апреля 2020 года оформляются в беззаявительном порядке . После рождения ребенка документ автоматически появляется в личном кабинете матери на портале госуслуг.

С 2021 года размер маткапитала был увеличен до 483 882 рублей за первого ребенка и 639 432 рублей — за второго. Маткапитал может быть потрачен на покупку или строительство жилья, оплату обучения, формирование накопительной части пенсии матери, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов, пишут "Известия".

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