Угрозу дефицита кофе опровергли производители

Россиянам не грозит дефицит кофе в ближайшем будущем. А через два-три года мы даже можем столкнуться с уникальной ситуацией, когда цены на него будут понемногу снижаться по мере роста производительности компаний-поставщиков и внедрения в их работу новых технологий. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» в четверг, 23 октября, поделились в ассоциации «Росчайкофе».

Напомним, изначально панику подняло британское информационное агентство Reuters, сообщившее, что мировая торговля кофе практически замерла из-за резкого роста биржевых цен на арабику — по данным журналистов, они растут так активно, что с ноября 2024 года обновили несколько исторических рекордов. Немногим позже с тревожным прогнозом выступила некоммерческая организация Coffee Watch, заявившая, что по мере уничтожения лесов в юго-восточном кофейном поясе Бразилии дожди становятся реже, а урожай кофе скуднее. По словам экспертов, если такая тенденция сохранится, то уже в обозримом будущем кофе может стать роскошью, поскольку по мере падения урожая будут расти как биржевые цены, так и розничные.

Однако, как пояснил специально для «Парламентской газеты» генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, беспокоиться о дефиците кофе не стоит.

«Дело в том, что за последние 10—15 лет произошло качественное изменение потребления кофе во всем мире, — подчеркнул Чантурия. — Из-за экономического роста, который отмечается сейчас в Юго-Восточной Азии, где живет значительная часть населения мира, там случилось резкое увеличение популярности этого напитка. И мировая индустрия попросту не успела на этот вызов среагировать. В результате мы имеем определенное отставание предложения от спроса, которое привело к тому, что колебания цен на кофейном рынке происходит в очень высоком диапазоне».

По словам Рамаза Чантурии, еще десять лет назад арабика — один из основных сортов кофе — стоила от 90 центов до полутора долларов за один фунт. Сегодня цены на нее составляют от трех до четырех долларов, а иногда и больше. Плюс геополитические события, плюс чрезвычайные ситуации в регионах, где кофе растет: то заморозки, то наводнения, то засухи и так далее. Все это и раньше заметно влияло на биржевые котировки, вызывая в том числе разнообразные спекуляции, а в нынешних условиях и подавно.

Что все это означает для России? Две вещи. Во-первых, дефицита кофе не случится: как его пили, так и будем пить, тем более что все основные страны-поставщики нам дружественные. А во-вторых, как минимум в ближайшее время нам, как и остальному миру, придется жить в условиях высоких цен, и ничего с этим не сделаешь.

«Высокие цены — это факт, конечно, неоспоримый, — подчеркнул Рамаз Чантурия. — Но вот будут ли они расти дальше или, наоборот, снижаться, пока предсказать трудно. Это зависит от множества факторов: курса доллара, например, общих перемен и тенденций в российской и мировой экономике. Например, если наша экономика будет расти, то складывающаяся на кофейном рынке конкуренция — а он, к слову, и так достаточно конкурентный — позволит компаниям удерживать цены в нынешних пределах».

Ситуация с высокими ценами, по словам Рамаза Чантурии, скорее всего, сохранится еще в ближайшие два-три года.

«Сейчас все производители ринулись повышать эффективность труда, закладывать новые плантации, — пояснил собеседник издания. — Примерно через два-три года это может начать положительно влиять на стоимость кофе, поступающего на мировой рынок. Да и что касается текущих цен, например, в России, то они высокие, конечно, но не критичные, так что вряд ли у нас как-то существенно изменится структура потребления, или кто-то начнет систематически отказывать себе в чашке любимого кофе утром».