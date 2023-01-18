У православных наступил Крещенский сочельник

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Православная церковь сегодня отмечает Крещенский сочельник. У верующих – день строгого поста и духовной подготовки к одному из главных религиозных праздников года.

Торжественные богослужения уже проходят во всех храмах. Во время службы вспоминают тексты Святого писания, где содержатся прообразы и пророчества о Крещении в Иордане.

Сразу после литургии в храмах проводят освящение воды. В день праздника водоосвящение также проводят на реках, источниках и в колодцах. Считается, что в Крещенскую ночь вся вода становится святой, пишет Смотрим.