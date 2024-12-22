У бывшего замминистра обороны нашли коллекцию редких ретроавтомобилей

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У экс-замминистра обороны Тимура Иванова при обысках нашли коллекцию редких ретроавтомобилей. Среди них: родстер Triumph, Packard и другие марки. Об этом говорится в судебных документах.

«Коллекция из 12 ретроавтомобилей арестована по делу бывшего замминистра обороны Тимура Иванова», — говорится в документах. Информацию передает РИА Новости.

Отмечается, что в коллекции Иванова обнаружили Chevrolet 1941 года выпуска, Packard 1942 года и родстер Triumph 1948 года. Всего по его делу арестовано 37 транспортных средств. Все они были зарегистрированы на подконтрольные ему фирмы и его близких.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал по делу экс-замминистра обороны 23 автомобиля, 10 мотоциклов и катер, передает 360.ru. Также в суде допустили, что при вынесении обвинительного приговора имущество Тимура Иванова будет передано в пользу государства. Так, по его делу арестованы 42 счета в банках и наложен арест на недвижимость.