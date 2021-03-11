Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарцы против возведения 26-этажки на проспекте Карла Маркса
Самарцы против возведения 26-этажки на проспекте Карла Маркса
Россия намерена уйти от долларовой зависимости
Россия намерена уйти от долларовой зависимости
Школьные завтраки в Самаре могут подорожать
Школьные завтраки в Самаре могут подорожать
ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!
ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!
В Самарской области паспортизированы маршруты здоровья
В Самарской области паспортизированы маршруты здоровья
Самарские ученые планируют получать энергию из шума
Самарские ученые планируют получать энергию из шума
Twitter отреагировал на замедление работы в РФ
Twitter отреагировал на замедление работы в РФ
Корпус Самарского университета назван объектом культурного наследия
Корпус Самарского университета назван объектом культурного наследия
Наверх
Самара  -16 °C, Тольятти  -15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.22
EUR 87.96
-0.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Новинки Лондонского фестиваля анимации LIAF представят самарцам
В Самаре снова пройдет фестиваль «Дни франкофонии»
Жигулёвский заповедник приглашает любителей рисовать принять участие в конкурсе рисунков
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Twitter отреагировал на замедление работы в РФ

11 марта 2021 13:00
59
Twitter отреагировал на замедление работы в РФ

Заявление представителей Twitter о якобы ограничении общественного диалога в российском интернете абсурдно. Такую позицию в четверг, 11 марта, высказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?» — задался вопросом он.

Замглавы РКН указал, что федеральная служба готова к диалогу с руководством сервиса микроблогов, однако компания не идет на контакт.

«Мы готовы идти на контакт. Мы знаем всех контактных лиц Twitter, и они нас знают, но, к сожалению, ответа на свои неоднократные попытки выйти на прямой контакт и объяснить, что есть претензии, связанные с распространением однозначно опасного контента, пока нет», — цитирует Субботина «Интерфакс».

Накануне Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети в связи с замедлением работы сервисов в России. Соответствующее решение Роскомнадзор принял из-за того, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Субботин уточнил, что замедление работы Twitter обеспечено в полном объеме на всей территории России.

«Все, о чем мы заявляли вчера, все обеспечено штатно», — подчеркнул он.

Представитель Роскомнадзора напомнил, что работа Twitter замедлена на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных.

«Это распространяется на видеоконтент и графические изображения, но текстовые сообщения доставляются без ограничений», — уточнил замглавы ведомства.

В ответ на заявление Twitter официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила, что сама социальная сеть 6 января начала ограничивать работу аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, а вскоре и удалила его страницу окончательно.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.

Вечером в среду РКН составил и передал в суд три протокола в отношении сервиса за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!
11 марта 2021  13:29
ГТО в Самарской области: 45 тысяч человек сдали нормы!
Спорт в регионе
16
За сутки от коронавируса в Самарской области умерли еще шестеро
11 марта 2021  12:43
За сутки от коронавируса в Самарской области умерли еще шестеро
Здравоохранение
70
Дома в 80 метров в центре Самары не появятся
11 марта 2021  09:59
Дома в 80 метров в центре Самары не появятся
Строительство
237
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
10 марта 2021  13:14
Всплеск смертности: 15 человек умерли за сутки от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
321
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
10 марта 2021  12:24
Между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан хотят развивать взаимодействие
Политика региона
332
Весь список