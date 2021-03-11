Twitter отреагировал на замедление работы в РФ

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Заявление представителей Twitter о якобы ограничении общественного диалога в российском интернете абсурдно. Такую позицию в четверг, 11 марта, высказал замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

«Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?» — задался вопросом он.

Замглавы РКН указал, что федеральная служба готова к диалогу с руководством сервиса микроблогов, однако компания не идет на контакт.

«Мы готовы идти на контакт. Мы знаем всех контактных лиц Twitter, и они нас знают, но, к сожалению, ответа на свои неоднократные попытки выйти на прямой контакт и объяснить, что есть претензии, связанные с распространением однозначно опасного контента, пока нет», — цитирует Субботина «Интерфакс».

Накануне Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети в связи с замедлением работы сервисов в России. Соответствующее решение Роскомнадзор принял из-за того, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Субботин уточнил, что замедление работы Twitter обеспечено в полном объеме на всей территории России.

«Все, о чем мы заявляли вчера, все обеспечено штатно», — подчеркнул он.

Представитель Роскомнадзора напомнил, что работа Twitter замедлена на всех мобильных устройствах и на 50% стационарных.

«Это распространяется на видеоконтент и графические изображения, но текстовые сообщения доставляются без ограничений», — уточнил замглавы ведомства.

В ответ на заявление Twitter официальный представитель МИДа Мария Захарова напомнила, что сама социальная сеть 6 января начала ограничивать работу аккаунта экс-президента США Дональда Трампа, а вскоре и удалила его страницу окончательно.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.

Вечером в среду РКН составил и передал в суд три протокола в отношении сервиса за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации, пишут "Известия".