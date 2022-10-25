Турция рассчитывает на отсрочку части платежей за российский газ

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Анкара добивается от России скидки на газ, а также отсрочки платежей, заявил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в интервью газете Financial Times.

По его словам, турецкая сторона "активно настаивает" на предоставлении скидки на газ, который приобретает у России.

"Турция также просит российский "Газпром" о возможности отсрочки платежа", — добавил министр.

В начале октября агентство Bloomberg писало, что Турция якобы попросила Россию отсрочить часть платежей за газ до 2024 года. При этом, по словам источника РИА Новости в Анкаре, сейчас стороны ведут переговоры по цене, а отсрочка платежей не обсуждается и никаких проблем в этом отношении нет.