Турция начала поставку куриных яиц в Россию

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Турция готова обеспечить Россию куриными яйцами в полном объеме, поставки уже начались, заявил глава Союза производителей яиц Турции Ибрагим Афйон.

Россельхознадзор разрешил с 8 декабря поставки столового яйца еще с 17 предприятий Турции.

В целом, 21 турецкая компания получила одобрение на поставки яиц в Россию, три уже начали поставки, ответил Афйон на запрос РИА Новости.

Между тем первые поставки куриных яиц из Азербайджана в Россию начнутся на этой неделе. "В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация цен на яйца", – отмечает Минсельхоз.