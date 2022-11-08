Туроператор объяснил закрытие неба над Турцией для некоторых самолетов РФ

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Власти Турции закрыли небо для российских самолетов с двойной регистрацией только для пролетов над Турцией, но не в саму страну, сообщила «Известиям» 8 ноября гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная.

«Запрет касается только пролетов через воздушное пространство Турции, но не в саму Турцию», — сказала Подгорная.

Она пояснила, что причина такого решения в двойной регистрации самолетов российских авиакомпаний: и в российском реесте, и в реестре Бермудских островов.

«В Турцию же туроператоры летают или турецкими авиакомпаниями, или российскими авиакомпаниями, но на бортах в российской собственности и, соответственно, с российской регистрацией», — объяснила Подгорная.

Таким образом запрет коснулся только рейсов российских авиакомпаний в Египет.