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Туризм из Китая в Россию заметно оживился

7 апреля 2023 10:02
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Туризм из Китая в Россию заметно оживился

Туризм из КНР в Россию заметно оживился в последнее время. Бизнес-туристы из Китая едут к нам в страну активно и большими группами. Также проявляют интерес группы из стран Ближнего Востока, Индии, Ирана. Об этом рассказали представители пресс-службы туроператора "Интурист".

Как отмечается, в настоящий момент заявки на летний период поступают ежедневно. Из КНР приезжают и индивидуальные туристы, и большие группы бизнес-путешественников, передает РИА Новости.

Гости из Китая приезжают именно с деловыми целями, например, на переговоры или конференции. Как пояснили в "Интуристе", у таких туристов нет времени, чтобы ходить в музеи или ездить на экскурсии.

Пресс-служба "Интуриста" также рассказала, что большой интерес к визитам в Россию наблюдается со стороны туристов из Катара, Кувейта, ОАЭ, Саудовской Аравии и групп из Индии и Ирана. Также есть запросы от индивидуальных туристов из Европы. В первую очередь из Австрии, Германии и Италии.

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