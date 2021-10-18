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Циркуляция коронавируса в России может быть остановлена при вакцинации более 80% населения. Такое мнение выразил вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев в эфире телеканала "Россия-24". Он пояснил, что это связано, в том числе, и с мутациями. Вирус изменился и частично пробивает защиту.



Лукашев также отметил, что массовую детскую вакцинацию против коронавирусной инфекции в России можно рассматривать после того, как привьется практически вся часть взрослого населения.

"Иначе получается, что мы заставляем прививаться детей для того, чтобы спасти тех взрослых, которые прививаться не хотят", – сказал вирусолог.

Кроме того, специалист отметил, что для детей ковид несет минимальную угрозу, и тяжелые случаи заболевания встречаются крайне редко.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков говорил о том, что спешить с массовой вакцинацией детей не стоит, вводить ее нужно не ранее чем через год, передает Радио Маяк.