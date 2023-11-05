Цены на алкоголь после Нового года планируют поднять

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Министерство финансов выступило с предложением повысить с 1 января 2024 года минимальную розничную стоимость крепкого алкоголя на 7,5%. Как поясняется в ведомстве, это соответствует предполагаемым темпам инфляции по итогам 2023 года. Как это отразится на ценах в магазинах и изменит ли спрос со стороны россиян — узнали Финансы Mail.ru.

Минимальные розничные цены (МРЦ) на крепкий алкоголь пересматриваются каждый год, наравне с индексацией ЖКХ-тарифов, размера МРОТ и прожиточного минимума, пенсий и пособий. Минимальные цены на водку Минфин устанавливает с 2009 года. Эта мера помогает бороться с нелегальным производством спиртного. Позднее, в 2011 году, в России были введены минимальные цены на коньяк, с 2016-го — на шампанское.

Увеличить минимальную цену на полке магазина до 301 рубля с 1 января 2024 года за полулитровую бутылку водки предложил Союз производителей алкогольной продукции (СПАП). В категорию алкогольных напитков крепостью выше 28 градусов входят водка, ликер, ром, текила и другие. Часть из этих напитков стоят в несколько раз (а иногда и в десятки раз) выше, чем МРЦ.

В предыдущий раз минимальные розничные цены на крепкий алкоголь поднимали с 1 января 2023 года: МРЦ водки сейчас составляет 281 рубль за 0,5 литра, бренди — 375 рублей, коньяка — 517 рублей за 0,5 литра. В 2022 году минимальная розничная цена водки составляла 261 рубль за 0,5 литра, бренди — 348 рублей, коньяка — 480 рублей.

На категорию крепких алкогольных напитков приходится порядка 70% расходов россиян, подсчитал директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Покупатель дорогих напитков вряд ли заметит повышение цены на 20−30 рублей. «Поэтому ничего страшного в этом повышении минимальной цены нет. Это действительно закономерное изменение, необходимое для того, чтобы производство крепкого алкоголя было рентабельным, то есть выгодным производителю», — отметил Вадим Дробиз.