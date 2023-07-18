Центробанк выпускает памятную монету с Виктором Цоем

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Банк России выпускает в обращение памятную монету в честь лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦБ.



"Банк России 18 июля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Творчество Виктора Цоя", - отмечается в пресс-релизе.

На лицевой стороне монеты диаметром 39 миллиметров находятся надписи "Российская Федерация", "Банк России" и "2023", а на оборотной расположено рельефное изображение культового рокера с микрофоном. На заднем плане изображена гитара с языками пламени.

В ЦБ напомнили, что монета является законным средством наличного платежа на территории России. Тираж памятной монеты - пять тысяч штук.

Ранее Центробанк выпустил серебряную монету к 80-летию Курчатовского института, пишет РЕН-РВ.