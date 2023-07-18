Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские врачи совместно с московскими коллегами прооперировали пациента из Челябинска, которому удалили нос в ходе лечения рака кожи.
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе восстановили пациенту полностью утраченный нос
Путин не планирует контактов с Эрдоганом
В ТЦ Тольятти ребенок упал с эскалатора
В ТЦ Тольятти ребенок упал с эскалатора
В Самаре выставили на продажу ТЦ на Революционной
В Самаре выставили на продажу ТЦ на Революционной
Песков заявил о готовности Москвы обсуждать зерновую сделку
Песков заявил о готовности Москвы обсуждать зерновую сделку
Открыты каналы приема показаний счетчиков ГВС для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
Открыты каналы приема показаний счетчиков ГВС для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» в Самарской области
«Каникулы с Общественным советом»: более 40 ребят приняли участие в экскурсионной программе по реке Волга
«Каникулы с Общественным советом»: более 40 ребят приняли участие в экскурсионной программе по реке Волга
Выдавив окно квартиры, вор демонтировал газовый котел и продал на рынке в Самаре
Выдавив окно квартиры, вор демонтировал газовый котел и продал на рынке в Самаре
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.42
0.3
EUR 101.65
0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные

Центробанк выпускает памятную монету с Виктором Цоем

18 июля 2023 13:11
92
Центробанк выпускает памятную монету с Виктором Цоем

 Банк России выпускает в обращение памятную монету в честь лидера группы "Кино" Виктора Цоя. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦБ.

"Банк России 18 июля 2023 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля "Творчество Виктора Цоя", - отмечается в пресс-релизе.

На лицевой стороне монеты диаметром 39 миллиметров находятся надписи "Российская Федерация", "Банк России" и "2023", а на оборотной расположено рельефное изображение культового рокера с микрофоном. На заднем плане изображена гитара с языками пламени. 

В ЦБ напомнили, что монета является законным средством наличного платежа на территории России. Тираж памятной монеты - пять тысяч штук. 

Ранее Центробанк выпустил серебряную монету к 80-летию Курчатовского института, пишет РЕН-РВ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
18 июля 2023  10:56
В Самарской области почти 200 выпускников набрали самые высокие результаты ЕГЭ
150
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
18 июля 2023  10:07
Центр «Мой бизнес» Самарской области отметили за поддержку федеральных проектов
163
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
602
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1793
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
4401
Весь список