170

Центр поддержки проблемных подростков появится в России. В нем специалисты будут работать с деструктивными и суицидальными наклонностями детей. О создании нового проекта рассказала в ходе рабочей поездки в Новосибирск уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, также необходимо будет провести работу по изменению законодательной базы, чтобы подобные центры могли появляться и в регионах – как в виде государственных, так и в виде некоммерческих организаций.

Омбудсмен отметила, что таким образом услугами центров смогут воспользоваться подростки и их родители, передает Радио Маяк.