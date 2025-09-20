ЦБ РФ: снижение инфляции в России до 4% позволит снизить ставку по ипотеке

177

Ипотечные ставки в России снизятся и жилье станет доступным тогда, когда инфляция упадет до уровня в 4% в год и будет долгосрочно держаться на этом уровне, заявил советник главы Центробанка РФ Кирилл Тремасов.

Он отметил, что кредитные ставки зависят от уровня инфляции и инфляционных ожиданий.

По словам советника председателя Центробанка, ипотека станет доступной, только если в экономике удастся добиться низких кредитных ставок.

"Если мы добьемся снижения инфляции до 4% и далее зафиксируем инфляцию на этом уровне на длительное время, в этом случае произойдет снижение ставки", – указал экономист, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что льготные ипотечные программы обходятся российскому бюджету в триллионы рублей, поэтому это не может быть "идеальным выходом".

Если удастся понизить инфляцию на долгий срок, то ипотечная ставка достигнет оптимального комфортного уровня в 5-7%, прогнозирует советник главы ЦБ.

Неделю назад Центробанк выложил очередной прогноз, согласно которому инфляция в стране снизится до 6-7% в текущем году и вернется к целевому уровню в 4% в 2026 году. По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, для закрепления дезинфляционного тренда требуется время.