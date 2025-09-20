Я нашел ошибку
Ирина Калягина, министр культуры Самарской области приняла участие в открытии выставки.
В СОУНБ  открылась выставка Зураба Церетели «Я садовником родился»
По новелле М. Горького «Сказки об Италии».
В САТОБ пройдет показ мультижанрового спектакля Аллы Сигаловой «Нунча»
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибших.
Вячеслав Федорищев сообщил о гибели четырех человек во время ночной атаки БПЛА
Победители спортивных дистанций награждаются дипломами, медалями, кубками министерства спорта Самарской области.
4000 человек стали участниками «Кросса нации» в Самаре
В Ростове-на-Дону завершились соревнования в рамках первенства России по гребному спорту среди юниоров и юниорок до 23 лет.
Матвей Плеханов из Самарской области - призер первенства России по гребному спорту
Соблюдайте запрет на посещение лесов.
С 21 по 25 сентября в регионе сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
ЦБ РФ: снижение инфляции в России до 4% позволит снизить ставку по ипотеке
В Самаре в Красноглинском районе невозможно снять жилье
Фестиваль «Время читать. С любовью» открылся в Самаре
В Самарском университете сотрудники ГУ МВД СО провели профориентационную встречу со студентами
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
20 сентября 2025 14:01
177
Ипотечные ставки в России снизятся и жилье станет доступным тогда, когда инфляция упадет до уровня в 4% в год и будет долгосрочно держаться на этом уровне, заявил советник главы Центробанка РФ Кирилл Тремасов.

Он отметил, что кредитные ставки зависят от уровня инфляции и инфляционных ожиданий.

По словам советника председателя Центробанка, ипотека станет доступной, только если в экономике удастся добиться низких кредитных ставок.

"Если мы добьемся снижения инфляции до 4% и далее зафиксируем инфляцию на этом уровне на длительное время, в этом случае произойдет снижение ставки", – указал экономист, его слова приводит ТАСС.

Он напомнил, что льготные ипотечные программы обходятся российскому бюджету в триллионы рублей, поэтому это не может быть "идеальным выходом".

Если удастся понизить инфляцию на долгий срок, то ипотечная ставка достигнет оптимального комфортного уровня в 5-7%, прогнозирует советник главы ЦБ.

Неделю назад Центробанк выложил очередной прогноз, согласно которому инфляция в стране снизится до 6-7% в текущем году и вернется к целевому уровню в 4% в 2026 году. По словам председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, для закрепления дезинфляционного тренда требуется время.

