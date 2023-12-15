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ЦБ РФ поддержал меры кабмина по сокращению льготной ипотеки

15 декабря 2023 19:44
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ЦБ РФ поддержал меры кабмина по сокращению льготной ипотеки

Банк России поддерживает предложенные правительством меры по сокращению льготной ипотеки, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-коференции.

"Мы поддерживаем те меры, которые готовит сейчас правительство, по уточнению параметров льготной ипотеки. На наш взгляд, это приведет к некоторому охлаждению ипотеки, но основной эффект на в целом портфель ипотеки будет показывать повышение ключевой ставки", – сказала Набиуллина.

Минфин внес в правительство проект постановления о снижении доступности безадресных льготных программ. Максимальный размер кредита, выдаваемый в рамках льготных программ, снизят в 2 раза – для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей – до 6 млн рублей, размер минимального первоначального взноса повысят – с 20% до 30%.

Заемщикам запретят получение нескольких льготных ипотечных кредитов, а размер предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика с учетом льготного кредита не должен превышать 50%.

Банк России зафиксировал признаки перегрева на рынке ипотеки, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции. "Мы считаем, что есть признаки перегрева на ипотечном рынке, и один из признаков – разница в ценах на первичном и вторичном рынке. По нашим данным, это различие составляет сейчас 42%", – пояснила она. Второй признак – рост цен на жилье в целом – "повышение спроса во многом вылилось в рост цен".

Набиуллина назвала причину перегрева – расширение льготных программ, пишет Смотрим.

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