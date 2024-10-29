ЦБ разрешил банкам оценивать долговую нагрузку россиян сообща

Руководство Центробанка (ЦБ) разрешило российским финансовым организациям совместно использовать новую технологию для расчета показателя долговой нагрузки (ПНД) потенциального заемщика. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы.
Речь идет о системе счет-скоринга от компании «Блумтех». Эта платформа позволяет банкам оперативно обмениваться обезличенной информацией о денежных поступлениях на счета клиентов-физлиц без нарушения банковской тайны. Сведения о подобных зачислениях, как отмечается, помогут финансовым организациям выносить итоговые решения по заявкам заемщиков.