ЦБ разрешил банкам оценивать долговую нагрузку россиян сообща

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Руководство Центробанка (ЦБ) разрешило российским финансовым организациям совместно использовать новую технологию для расчета показателя долговой нагрузки (ПНД) потенциального заемщика. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующие документы.

Речь идет о системе счет-скоринга от компании «Блумтех». Эта платформа позволяет банкам оперативно обмениваться обезличенной информацией о денежных поступлениях на счета клиентов-физлиц без нарушения банковской тайны. Сведения о подобных зачислениях, как отмечается, помогут финансовым организациям выносить итоговые решения по заявкам заемщиков.