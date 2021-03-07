Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждено уголовное дело.
157 миллионов рублей украли из сейфовых ячеек банка в центре Москвы  
К 8 марта - самарчанки получают цветы от Губернатора Дмитрия Азарова
К 8 марта самарчанки получают цветы от Губернатора Дмитрия Азарова
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
Улучшить жилищные условия с помощью маткапитала станет проще
Улучшить жилищные условия с помощью маткапитала станет проще
Музыкантов пытаются заставить в общественных местах использовать исключительно украинский язык
Уличных музыкантов на Украине во Львове избили за использование русского языка
В самарских ТЦ искали посетителей без масок
В самарских ТЦ искали посетителей без масок
Трудовые книжки россиян пополнятся новыми сведениями
Трудовые книжки россиян пополнятся новыми сведениями
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.43
0.64
EUR 88.93
-0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает встретить Масленицу
Самарская область примет участие в международной акции «Вам, любимые»
Подвесной фасадный подъёмник или строительная люлька
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Трудовые книжки россиян пополнятся новыми сведениями

7 марта 2021 11:53
139
Трудовые книжки россиян пополнятся новыми сведениями

С 7 марта вступает в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд России для включения сведений в электронные трудовые книжки.

Напомним, что в конце 2020 года завершился период, который был дан работникам на раздумье — оставить себе бумажные трудовые или перейти на электронные.

Те, кто выбрал второй вариант, получили бумажные трудовые на руки. У тех, кто не решился на перемены, трудовые книжки остались в отделах кадров.

Но кадровые службы завели и им электронные дубликаты. Но в любом случае в электронной трудовой сейчас есть сведения только с начала 2020 года, а весь предыдущий стаж остается в бумажном аналоге.

Получается, что человеку с солидным стажем бумажную трудовую надо беречь как зеницу ока. А как быть, если трудовая потеряется, а старая организация уже закрылась? В ряде случаев не поможет и запрос в Пенсионный фонд, поскольку более или менее точные сведения о работе сотрудников там стали формироваться лишь с начала 2000-х годов.

«Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке», — пояснили «Российской газете» в Минтруде.

Как уточнил юрист Вадим Ткаченко, для того, чтобы весь стаж был внесен в электронную трудовую, нужно с бумажной трудовой лично обратиться в любое отделение ПФР. И там написать заявление с просьбой включить в электронную трудовую стаж за все годы работы.

Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года вносятся в раздел «Сведения о трудовой деятельности». А в случае выявления несоответствия сведений о трудовой деятельности за периоды работы с 1 января 2002 года сведениям индивидуального (персонифицированного) учета, ранее учтенным на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица, сведения за эти периоды работы включаются в раздел «Сведения о трудовой деятельности» с учетом результатов проверки их полноты и достоверности.

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
7 марта 2021  13:24
Фестиваль для животных - в Самаре бездомные кошки и собаки ищут семью
Социум
113
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
7 марта 2021  13:08
Небольшой спад: за сутки в Самарском регионе нашли 268 случаев коронавируса
Здравоохранение
114
В самарских ТЦ искали посетителей без масок
7 марта 2021  12:14
В самарских ТЦ искали посетителей без масок
Здравоохранение
139
Виктор Кудряшов принял участие в межрегиональной видеоконференции по актуальным вопросам взаимодействия между Самарской областью и регионами Республики Узбекистан.
5 марта 2021  17:25
СО и Узбекистан укрепляют сотрудничество в торгово-экономической сфере
Политика региона
542
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
5 марта 2021  13:57
В Самарской области за сутки на 5 марта выявлены 273 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
745
Весь список