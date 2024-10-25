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Триколор на автомобильных номерах может стать обязательным

25 октября 2024 14:04
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Триколор на автомобильных номерах может стать обязательным

Наличие изображения российского триколора на госномерах автомобилей могут сделать обязательным. Об этом 25 октября сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на ответ депутату заксобрания Санкт-Петербурга Павлу Крупнику из Госавтоинспекции.

«В целях исключения возможности изготовления таких знаков без изображения Государственного флага Российской Федерации Техническим комитетом по стандартизации «Безопасность дорожного движения» ведется работа по внесению необходимых изменений в государственный стандарт, срок завершения которой установлен до конца текущего года», — говорится в ответе Крупнику с подписью замруководителя российской Госавтоинспекции Николая Шеюхина.

Ранее Павел Крупник обратился к главе Госавтоинспекции Михаилу Черникову, заявив, что госномера без триколора пользуются спросом у россиян, и такая практика с их стороны «выглядит как вызов обществу и неуважение к государственной символике». По его словам, такие госномера официально не выдаются в регистрационных отделах Госавтоинспекции.

Согласно ГОСТ Р 50577-2018, на регистрационных знаках должна быть надпись RUS, а вот изображение российского флага допускается дополнительно, то есть не обязательно, пишут "Известия". 

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