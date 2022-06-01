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Треть российских семей с детьми отправится летом в путешествие по России

1 июня 2022 12:20
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Треть российских семей с детьми отправится летом в путешествие по России

Каждая третья российская семья с детьми (31,4%) планирует во время школьных летних каникул путешествовать по России, выяснила дочерняя компания Сбера СберСтрахование.

24,3% респондентов планируют посетить Москву и Московскую область, 18,7% — Сочи и Краснодарский край, 16,5% — Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 7,3% — Крым. 5,1% собираются отдохнуть в Минеральных Водах, 3,9% — в Калининградской области. Приморский край посетят 2,9% опрошенных, Республику Алтай — 2,4%, а Карелию — 1,9%.

18% семей отправят детей на дачу, а 19,5% — останутся в родном городе. В семейную поездку на море собираются 10,7% респондентов, отправить детей в летний лагерь планируют 5,1% респондентов, а 4,9% будут всей семьёй ходить в походы. Некоторые родители планируют сразу несколько активностей для своих детей. При этом за границу собираются 16,3% россиян.

Как рассказали участники опроса, почти каждый второй ребёнок (42,6%) во время каникул гуляет с друзьями, 23% — занимаются спортом и посещают спортивные секции, 21,2% любят проводить каникулы за просмотром кино и сериалов, а 20,7% предпочитают играть в компьютерные игры и гаджеты. Занятия творчеством (рисование, изготовление поделок) во время каникул выбирают 20,8% детей. Каждый седьмой ребёнок (15,2%) увлекается чтением.

Половина опрошенных родителей (50,8%) рассказали, что летом во время прогулок, развлечений и занятий спортом их дети получали травмы. При этом 5,1% отметили, что летом травмы случаются значительно чаще из-за повышенной активности их детей. Между тем 11% респондентов ответили, что их дети не любят активные занятия и игры, а 38,1% сообщили, что их дети ни разу не получали травмы летом.

В то же время 42,2% родителей страхуют своих детей от несчастных случаев: по их словам, страховка позволяет им чувствовать себя спокойнее. СберСтрахование предлагает клиентам продукт «Защита от травм». Программа позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая и предусматривает выплаты до 1 млн рублей. По одному договору можно застраховать до 6 человек. Оформить полис можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте СберСтрахования.

В опросе приняли участие 1503 человека в возрасте 18–45 лет со всей России, из них 55% мужчин, 45% — женщин.

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