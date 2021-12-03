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Траурные мероприятия проходят во всех муниципалитетах Кузбасса сегодня – на девятый день после аварии на шахте Листвяжная. Ровно в 8 часов 21 минуту по местному времени, когда произошел взрыв, во всех муниципалитетах региона началось возложение цветов. Жители регионального центра собрались у монумента Эрнста Неизвестного "Память шахтерам Кузбасса", передает ТАСС.

В траурном митинге в Кемерове участвуют коллективы угледобывающих предприятий, ветераны отрасли, волонтеры, студенты, чиновники, депутаты и правоохранители. Почтить память погибших пришли несколько сотен человек. В поселке Грамотеино, где находится "Листвяжная", цветы возложили на Аллее шахтерской славы.

Во всех храмах региона прозвучал колокольный звон, проходят панихиды по погибшим.

Напомним, 25 ноября на "Листвяжной" произошел выброс метана, погибли 46 шахтеров и пять горноспасателей, пострадали более 90 человек.

Накануне трагедию на шахте обсудил президент Владимир Путин на совещании по ситуации в угольной отрасли. По его словам, причиной аварии стало отсутствие контроля со стороны руководства шахты. По данным СКР проверки на шахте не проводились, а результаты работы датчиков фальсифицировались.