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Традиционный "новогодний набор" за год подорожал почти до 5 тысяч рублей. В этот список входят искусственная ель, гирлянды и мишура, набор елочных шаров и звезда, а также бутылка шампанского и мандарины. Рост стоимости этого набора составил 19%, сообщает РИА Новости со ссылкой на оператора фискальных данных "Платформа ОФД". Средний чек на покупку искусственных елей по сравнению с прошлым годом вырос на 23% до 3 тысяч 196 рублей.

Больше всего подорожали ёлочные шары: на 33%. Цена шампанского и мандаринов изменилась не так значительно: на 7-8 процентов.

Аналитики отмечают, что в этом году наблюдается повышенный интерес к новогодней атрибутике. Это может быть связано с тем, что россияне адаптировались к пандемии.

Кроме того, во многих регионах уже выпал снег и люди почувствовали новогоднее настроение, что также сказалось на продажах.